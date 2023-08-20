Кевин Миранда - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Миранда
|Команда
|Катанцаро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2003 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Миранда
|Команда
|Катанцаро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2003 (21 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|Был в запасе
|Кремонезе
|4:0
|Катанцаро
|Италия. Серия В, 1/2 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2023
|77' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)