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    Бруно Форнароли - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Бруно
    Фамилия Форнароли
    Команда Фигейренсе
    Состав Основной
    Родной город Салто
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 84' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Панатинаикос (Афины)
    22.11.2012 35' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Марибор (Марибор)
    25.10.2012 1' -75' Панатинаикос (Афины) 1:1 Лацио (Рим)
    04.10.2012 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    20.09.2012 56' -90' Марибор (Марибор) 3:0 Панатинаикос (Афины)
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