Бруно Форнароли - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Форнароли
|Команда
|Фигейренсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Форнароли
|Команда
|Фигейренсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|84' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Панатинаикос (Афины)
|22.11.2012
|35' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|25.10.2012
|1' -75'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Лацио (Рим)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|20.09.2012
|56' -90'
|Марибор (Марибор)
|3:0
|Панатинаикос (Афины)