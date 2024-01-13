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    Emanuele Pecorino - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Emanuele Pecorino
    Команда Зюйдтироль
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюйдтироль 22 4 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Палермо (Палермо)
    05.05.2024 Был в запасе Пиза (Пиза) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    13.04.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    24.02.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Бари (Бари)
    17.02.2024 1' -90' Катанцаро (Катанцаро) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    59'
    10.02.2024 1' -88' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:3 Венеция (Венеция)
    84'
    04.02.2024 58' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    27.01.2024 1' -79' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Козенца (Козенца)
    20.01.2024 1' -90' Брешиа (Брешиа) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    65'
    13.01.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Феральписало (Сало)
    26.12.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    33'
    23.12.2023 77' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 2:3 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    16.12.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    09.12.2023 Был в запасе Бари (Бари) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    03.12.2023 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Комо (Комо)
    28.11.2023 83' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    25.11.2023 1' -67' Циттаделла (Циттаделла) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    11.11.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:2 Пиза (Пиза)
    61'
    05.11.2023 80' -90' Парма (Парма) 2:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    28.10.2023 88' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Сампдория (Генуя)
    90'
    21.10.2023 63' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    07.10.2023 46' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Катанцаро (Катанцаро)
    01.10.2023 64' -90' Палермо (Палермо) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    26.09.2023 63' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:0 Модена (Модена)
    23.09.2023 46' -90' Тернана (Терни) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    16.09.2023 84' -90' Козенца (Козенца) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    84'
    02.09.2023 79' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.08.2023 77' -90' Феральписало (Сало) 0:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    20.08.2023 86' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:3 Специя (Ла Специя)
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