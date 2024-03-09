Silvio Merkaj - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Silvio Merkaj
|Команда
|Зюйдтироль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Silvio Merkaj
|Команда
|Зюйдтироль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюйдтироль
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|4:3
|Тернана (Терни)
|27.04.2024
|1' -90'
|Модена (Модена)
|1:0
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:0
|Парма (Парма)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|2:0
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|27.02.2024
|1' -90'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Бари (Бари)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Катанцаро (Катанцаро)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|10.02.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:3
|Венеция (Венеция)
|04.02.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|27.01.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|13.01.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Феральписало (Сало)
|26.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|23.12.2023
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|2:3
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|16.12.2023
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|09.12.2023
|1' -90'
|Бари (Бари)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Комо (Комо)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|25.11.2023
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|11.11.2023
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:2
|Пиза (Пиза)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Козенца (Козенца)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|0:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:3
|Специя (Ла Специя)