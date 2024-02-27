Simone D'Uffizi - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Simone D'Uffizi
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Simone D'Uffizi
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|20
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|65' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|72'
|05.05.2024
|65' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.05.2024
|75' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.04.2024
|56' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|11.03.2024
|66' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|03.03.2024
|1' -56'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|27.02.2024
|46' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|24.02.2024
|59' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.02.2024
|54' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2024
|1' -61'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|14'
|04.02.2024
|46' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|27.01.2024
|66' -90'
|Комо (Комо)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|21.01.2024
|61' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:2
|Бари (Бари)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.12.2023
|76' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|23.12.2023
|62' -90'
|Пиза (Пиза)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|09.12.2023
|46' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|54'
|02.12.2023
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|11.11.2023
|72' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.10.2023
|69' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|66' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|29.08.2023
|86' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Модена (Модена)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)