Erdis Kraja - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Erdis Kraja
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Erdis Kraja
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2023
|59' -82'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2023
|78' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|26.08.2023
|1' -61'
|Модена (Модена)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|45'
|19.08.2023
|Был в запасе
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)