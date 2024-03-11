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    Samuel Giovane - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Samuel Giovane
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Асколи 31 0 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 79' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:1 Пиза (Пиза)
    05.05.2024 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    01.05.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Козенца (Козенца)
    27.04.2024 Был в запасе Тернана (Терни) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    20.04.2024 1' -65' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Модена (Модена)
    13.04.2024 72' -90' Циттаделла (Циттаделла) 0:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.04.2024 1' -46' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Венеция (Венеция)
    01.04.2024 1' -61' Специя (Ла Специя) 2:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    17.03.2024 73' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 4:1 Лекко (Лекко)
    11.03.2024 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    03.03.2024 1' -56' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    26'
    27.02.2024 79' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    24.02.2024 70' -90' Феральписало (Сало) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.02.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Кремонезе (Кремона)
    10.02.2024 61' -90' Катанцаро (Катанцаро) 3:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    04.02.2024 1' -46' Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    27.01.2024 1' -66' Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    34'
    21.01.2024 79' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:2 Бари (Бари)
    14.01.2024 1' -83' Парма (Парма) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    23.12.2023 1' -90' Пиза (Пиза) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    66'
    16.12.2023 1' -74' Асколи (Асколи-Пичено) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    66'
    09.12.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Специя (Ла Специя)
    02.12.2023 82' -90' Венеция (Венеция) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    25.11.2023 61' -90' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    11.11.2023 1' -72' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    28'
    04.11.2023 1' -71' Бари (Бари) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    50'
    28.10.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:3 Парма (Парма)
    21.10.2023 78' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.10.2023 69' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.09.2023 1' -78' Брешиа (Брешиа) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.09.2023 70' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:0 Тернана (Терни)
    23.09.2023 1' -71' Кремонезе (Кремона) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.09.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Палермо (Палермо)
    02.09.2023 1' -79' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26'
    29.08.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 3:0 Феральписало (Сало)
    31'
    26.08.2023 1' -90' Модена (Модена) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    19.08.2023 62' -90' Козенца (Козенца) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
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