Samuel Giovane - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Samuel Giovane
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Samuel Giovane
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|31
|0
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|79' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тернана (Терни)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|20.04.2024
|1' -65'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Модена (Модена)
|13.04.2024
|72' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.04.2024
|1' -46'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|01.04.2024
|1' -61'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|17.03.2024
|73' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|11.03.2024
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|03.03.2024
|1' -56'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|26'
|27.02.2024
|79' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|24.02.2024
|70' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2024
|61' -90'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|04.02.2024
|1' -46'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|27.01.2024
|1' -66'
|Комо (Комо)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|34'
|21.01.2024
|79' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:2
|Бари (Бари)
|14.01.2024
|1' -83'
|Парма (Парма)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|23.12.2023
|1' -90'
|Пиза (Пиза)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|66'
|16.12.2023
|1' -74'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|66'
|09.12.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|02.12.2023
|82' -90'
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|25.11.2023
|61' -90'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|11.11.2023
|1' -72'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|28'
|04.11.2023
|1' -71'
|Бари (Бари)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|50'
|28.10.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2023
|78' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.10.2023
|69' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2023
|1' -78'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.09.2023
|70' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|1' -71'
|Кремонезе (Кремона)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.09.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.09.2023
|1' -79'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26'
|29.08.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|31'
|26.08.2023
|1' -90'
|Модена (Модена)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|19.08.2023
|62' -90'
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)