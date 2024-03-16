Mario Garcia - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Mario Garcia
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mario Garcia
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|Был в запасе
|Вильярреал Б
|1:0
|Расинг
|Испания. Сегунда, 42 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:0
|Расинг (Сантандер)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:3
|Расинг (Сантандер)
|04.05.2024
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|26.04.2024
|1' -90'
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|20.04.2024
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|14.04.2024
|1' -90'
|Бургос (Бургос)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|08.04.2024
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Расинг (Сантандер)
|24.03.2024
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Эльденсе (Эльда)
|16.03.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|10.03.2024
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|4:2
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Расинг де Феррол (Феррол)
|2:2
|Расинг (Сантандер)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|18.02.2024
|1' -90'
|Альбасете (Альбасете)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|10.02.2024
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|04.02.2024
|1' -90'
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|0:1
|Расинг (Сантандер)
|29.01.2024
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Картахена (Картахена)
|12.01.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|10.12.2023
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Реал Ов (Овьедо)
|03.12.2023
|1' -90'
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|0:0
|Расинг (Сантандер)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|20.11.2023
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:4
|Расинг (Сантандер)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:3
|Расинг де Феррол (Феррол)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|3:0
|Бургос (Бургос)
|14.10.2023
|Был в запасе
|Картахена (Картахена)
|2:3
|Расинг (Сантандер)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|3:2
|Спортинг (Хихон)
|03.10.2023
|1' -90'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Альбасете (Альбасете)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|10.09.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:0
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Расинг (Сантандер)