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    Alvaro Mantilla - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Alvaro Mantilla
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 22 2 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2024 Был в запасе ФК Андорра (Андорра ла Велья) 1:1 Расинг (Сантандер)
    10.03.2024 1' -90' Расинг (Сантандер) 4:2 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    41'
    02.03.2024 1' -90' Расинг де Феррол (Феррол) 2:2 Расинг (Сантандер)
    24.02.2024 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:1 Леганес (Леганес)
    18.02.2024 Был в запасе Альбасете (Альбасете) 2:0 Расинг (Сантандер)
    19.12.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:0 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    16.12.2023 1' -90' Эльденсе (Эльда) 3:3 Расинг (Сантандер)
    10.12.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:2 Реал Ов (Овьедо)
    18'
    03.12.2023 1' -90' Мирандес (Миранда де Эбро) 0:0 Расинг (Сантандер)
    33'
    25.11.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    8'
    20.11.2023 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:4 Расинг (Сантандер)
    60'
    11.11.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 3:1 Расинг (Сантандер)
    29.10.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 1:3 Расинг де Феррол (Феррол)
    25'
    22.10.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 3:0 Бургос (Бургос)
    50'
    14.10.2023 1' -90' Картахена (Картахена) 2:3 Расинг (Сантандер)
    07.10.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 3:2 Спортинг (Хихон)
    03.10.2023 Был в запасе Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:0 Расинг (Сантандер)
    29.09.2023 1' -90' Леганес (Леганес) 2:1 Расинг (Сантандер)
    45'
    23.09.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:1 Альбасете (Альбасете)
    15.09.2023 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 1:1 Расинг (Сантандер)
    10.09.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 1:0 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
    02.09.2023 1' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Расинг (Сантандер)
    28.08.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:0 Уэска (Уэска)
    19.08.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:0 Расинг (Сантандер)
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