Jorge Yriarte - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Jorge Yriarte
|Команда
|Аморебьета
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jorge Yriarte
|Команда
|Аморебьета
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|80' - 90'
|Мирандес
|1:0
|Аморебьета
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|69' - 90'
|Аморебьета
|0:0
|Эспаньол
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|07.12.2023
|1' -121'
|Мелилья (Мелилья)
|1:2
(1:4)п
|Эйбар (Эйбар)
|31.10.2023
|1' -90'
|Лорка (Лорка)
|0:4
|Эйбар (Эйбар)