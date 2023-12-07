José Antonio Ríos - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|José Antonio Ríos
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|José Antonio Ríos
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар
|0:2
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 1/2 финала, ответный матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Реал Ов
|0:0
|Эйбар
|Испания. Сегунда, 1/2 финала, первый матч
|02.06.2024
|85' - 90'
|Эйбар
|4:3
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|72' - 90'
|Спортинг
|1:0
|Эйбар
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|07.12.2023
|1' -91'
|Мелилья (Мелилья)
|1:2
(1:4)п
|Эйбар (Эйбар)