Ibrahima Sory Bangoura - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Ibrahima Sory Bangoura
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ibrahima Sory Bangoura
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Генк (Генк)
|04.05.2024
|79' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Генк (Генк)
|28.04.2024
|76' -90'
|Генк (Генк)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|24.04.2024
|71' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Генк (Генк)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:1
|Генк (Генк)