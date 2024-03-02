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    Халед Аль-Сумайри - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Халед
    Фамилия Аль-Сумайри
    Команда Халидж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1997 (27 лет)
    Рост 167
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халидж 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 Был в запасе Халидж (Сайхат) 1:2 Аль-Вахда (Мекка)
    04.05.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 0:0 Халидж (Сайхат)
    27.04.2024 Был в запасе Халидж (Сайхат) 0:1 Аль-Наср (Эр-Рияд)
    18.04.2024 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 1:1 Халидж (Сайхат)
    05.04.2024 Был в запасе Халидж (Сайхат) 1:4 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    01.04.2024 Был в запасе Аль-Раед (Бурайда) 0:1 Халидж (Сайхат)
    29.03.2024 Был в запасе Дамак (Хамис-Мушайт) 0:1 Халидж (Сайхат)
    14.03.2024 1' -90' Халидж (Сайхат) 2:2 Аль-Охдуд (Наджран)
    09.03.2024 Был в запасе Аль-Фат (Аль-Мубарраз) 1:2 Халидж (Сайхат)
    02.03.2024 Был в запасе Халидж (Сайхат) 0:0 Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
    24.02.2024 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 1:1 Халидж (Сайхат)
    29.12.2023 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 1:0 Халидж (Сайхат)
    21.12.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 3:0 Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
    16.12.2023 Был в запасе Аль-Рияд (Эр-Рияд) 0:1 Халидж (Сайхат)
    08.12.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 3:1 Абха (Абха)
    30.11.2023 Был в запасе Аль-Иттихад (Джидда) 4:2 Халидж (Сайхат)
    09.11.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 3:1 Аль-Таи (Хаиль)
    04.11.2023 Был в запасе Аль-Наср (Эр-Рияд) 2:0 Халидж (Сайхат)
    26.10.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 1:1 Аль-Таавун (Бурайда)
    20.10.2023 1' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 1:0 Халидж (Сайхат)
    07.10.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 0:0 Аль-Раед (Бурайда)
    30.09.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 0:2 Дамак (Хамис-Мушайт)
    22.09.2023 Был в запасе Аль-Охдуд (Наджран) 0:1 Халидж (Сайхат)
    15.09.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 1:3 Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
    02.09.2023 Был в запасе Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 1:3 Халидж (Сайхат)
    29.08.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 1:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    24.08.2023 Был в запасе Аль-Иттифак (Даммам) 1:1 Халидж (Сайхат)
    17.08.2023 1' -46' Халидж (Сайхат) 1:3 Аль-Ахли (Джидда)
    12.08.2023 1' -66' Аль-Фейха (Аль-Маджмаа) 3:1 Халидж (Сайхат)
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