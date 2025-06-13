Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Клубный чемпионат мира 2023 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024