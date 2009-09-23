Ники Фитерстон - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ники
|Фамилия
|Фитерстон
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|71
|Имя
|Ники
|Фамилия
|Фитерстон
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2009
|1' -46'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:4
|Эвертон (Ливерпуль)