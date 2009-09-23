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    Ники Фитерстон - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ники
    Фамилия Фитерстон
    Команда Уолсолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 сентября 1988 (34 года)
    Рост 170
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2009 1' -46' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:4 Эвертон (Ливерпуль)
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