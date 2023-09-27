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    Оскар Бобб - статистика

    #52 | Нападающий
    Имя Оскар
    Фамилия Бобб
    Команда Манчестер Сити
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.12.2023 64' - 90' Урава Рэд Даймондс 0:3 Манчестер Сити Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    16.12.2023 Был в запасе Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 17 тур
    13.12.2023 1' - 90' Црвена Звезда 2:3 Манчестер Сити Лига чемпионов, 6 тур
    62'
    10.12.2023 Был в запасе Лутон Таун 1:2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 16 тур
    06.12.2023 73' - 90' Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 15 тур
    03.12.2023 Был в запасе Манчестер Сити 3:3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 14 тур
    28.11.2023 Был в запасе Манчестер Сити 3:2 РБ Лейпциг Лига чемпионов, 5 тур
    25.11.2023 Был в запасе Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 13 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2023 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
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