Оскар Бобб - статистика
#52 | Нападающий
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Бобб
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2003 (20 лет)
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Бобб
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.12.2023
|64' - 90'
|Урава Рэд Даймондс
|0:3
|Манчестер Сити
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|16.12.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|2:2
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 17 тур
|13.12.2023
|1' - 90'
|Црвена Звезда
|2:3
|Манчестер Сити
|Лига чемпионов, 6 тур
|62'
|10.12.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|1:2
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 16 тур
|06.12.2023
|73' - 90'
|Астон Вилла
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 15 тур
|03.12.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|3:3
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 14 тур
|28.11.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|3:2
|РБ Лейпциг
|Лига чемпионов, 5 тур
|25.11.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|1:1
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)