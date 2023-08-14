Наваф Аль-Бушал - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Наваф
|Фамилия
|Аль-Бушал
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катиф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Наваф
|Фамилия
|Аль-Бушал
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катиф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2023
|1' - 90'
|Аль-Иттифак
|2:1
|Аль-Наср
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Наср
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2023
|1' -90'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|2:1
|Аль-Наср (Эр-Рияд)