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    Наваф Аль-Бушал - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Наваф
    Фамилия Аль-Бушал
    Команда Аль-Наср
    Состав Основной
    Родной город Катиф
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 сентября 1999 (23 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.08.2023 1' - 90' Аль-Иттифак 2:1 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Наср 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2023 1' -90' Аль-Иттифак (Даммам) 2:1 Аль-Наср (Эр-Рияд)
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