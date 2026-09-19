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Хорватия. Футбольная лига
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Вараждин
Иван Посавец
Статистика
€ 50 тыс
Иван Посавец - статистика
Вараждин
5 июля 1998 (28)
#21 | Полузащитник
182 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
Был в запасе
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Вараждин
0 : 0
04.09.2026
Истра 1961
Был в запасе
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Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
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Лига чемпионов 2023/2024
Команда
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Вараждин
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Яблонец
2 : 0
30.07.2026
Вараждин
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Вараждин
3 : 2
23.07.2026
Яблонец
86' - 90'
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