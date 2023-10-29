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    Саму Омородион - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Саму
    Фамилия Омородион
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Родной город Мелилья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 2004 (19 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.01.2024 1' - 70' Реал Сосьедад 1:1 Алавес Испания. Примера, 19 тур
    59'
    21.12.2023 1' - 78' Алавес 0:1 Реал Испания. Примера, 18 тур
    18.12.2023 1' - 73' Жирона 3:0 Алавес Испания. Примера, 17 тур
    09.12.2023 1' - 90' Алавес 0:1 Лас-Пальмас Испания. Примера, 16 тур
    06.12.2023 Был в запасе Террасса 0:1 Алавес Испания. Кубок, 1/32 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 17 4 0 3 0
    Гранада 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2024 1' -70' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    59'
    21.12.2023 1' -78' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Реал (Мадрид)
    18.12.2023 1' -73' Жирона (Жирона) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    09.12.2023 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    03.12.2023 1' -83' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    24.11.2023 1' -74' Алавес (Витория-Гастейс) 3:1 Гранада (Гранада)
    55'
    12.11.2023 1' -79' Барселона (Барселона) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    1'
    05.11.2023 68' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    29.10.2023 1' -73' Атлетико (Мадрид) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    22.10.2023 1' -88' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    48'
    08.10.2023 77' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Бетис (Севилья)
    83'
    01.10.2023 55' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Осасуна (Памплона)
    65'
    28.09.2023 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    73'
    22.09.2023 67' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    15.09.2023 69' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    02.09.2023 75' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    28.08.2023 76' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    14.08.2023 1' -81' Атлетико (Мадрид) 3:1 Гранада (Гранада)
    62'
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