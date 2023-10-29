Саму Омородион - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Саму
|Фамилия
|Омородион
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мелилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Саму
|Фамилия
|Омородион
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мелилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.01.2024
|1' - 70'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Алавес
|Испания. Примера, 19 тур
|59'
|21.12.2023
|1' - 78'
|Алавес
|0:1
|Реал
|Испания. Примера, 18 тур
|18.12.2023
|1' - 73'
|Жирона
|3:0
|Алавес
|Испания. Примера, 17 тур
|09.12.2023
|1' - 90'
|Алавес
|0:1
|Лас-Пальмас
|Испания. Примера, 16 тур
|06.12.2023
|Был в запасе
|Террасса
|0:1
|Алавес
|Испания. Кубок, 1/32 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|17
|4
|0
|3
|0
|Гранада
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2024
|1' -70'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|59'
|21.12.2023
|1' -78'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|18.12.2023
|1' -73'
|Жирона (Жирона)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.12.2023
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|03.12.2023
|1' -83'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|24.11.2023
|1' -74'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|55'
|12.11.2023
|1' -79'
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1'
|05.11.2023
|68' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|29.10.2023
|1' -73'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|22.10.2023
|1' -88'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|48'
|08.10.2023
|77' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|83'
|01.10.2023
|55' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|65'
|28.09.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|73'
|22.09.2023
|67' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.09.2023
|69' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.09.2023
|75' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|28.08.2023
|76' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|14.08.2023
|1' -81'
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|62'