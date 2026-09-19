Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bryan Hein - статистика

Ботев
#27 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев
2 : 0
13.09.2026
Локомотив Пл
1' - 90'
61'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Арда
2 : 3
04.09.2026
Ботев
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ян Регенсбург
27
0
3
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
3 : 1
18.05.2025
Ян Регенсбург
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ян Регенсбург
2 : 2
11.05.2025
Карлсруэ
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
03.05.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
26.04.2025
Айнтрахт
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
3 : 0
20.04.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
6 : 0
06.04.2025
Ян Регенсбург
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
30.03.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Фортуна
1 : 0
15.03.2025
Ян Регенсбург
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
09.03.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
01.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 83'
25'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 0
22.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
16.02.2025
Гамбург
1' - 89'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 46'
6'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
01.02.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ульм 1846
5 : 1
26.01.2025
Ян Регенсбург
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
1' - 69'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
22.12.2024
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
4 : 2
13.12.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
49'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
08.12.2024
Кельн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
24.11.2024
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2 : 0
10.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
02.11.2024
Эльверсберг
1' - 90'
16'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
19.10.2024
Фортуна
1' - 88'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 0
04.10.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
9'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
23' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
09.08.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Главные новости
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
3
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
1
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+