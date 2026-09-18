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Франция. Лига 2
Команды
Клермон
Массамба Н'Диайе
Статистика
€ 200 тыс
Массамба Н'Диайе - статистика
Клермон
8 октября 2001 (24)
#16 | Вратарь
202 см
Сенегал
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5 : 0
19.05.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Клермон
0 : 1
12.05.2024
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
4 : 1
04.05.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Клермон
4 : 1
28.04.2024
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
1 : 0
20.04.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
1 : 1
14.04.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 1
06.04.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Клермон
0 : 3
31.03.2024
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
2 : 1
17.03.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1 : 0
10.03.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Клермон
1 : 5
02.03.2024
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
0 : 0
25.02.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 1
18.02.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
1 : 1
11.02.2024
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Клермон
1 : 3
20.12.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
2 : 1
17.12.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Клермон
0 : 0
10.12.2023
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
3 : 0
03.12.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Клермон
0 : 3
25.11.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
1 : 0
12.11.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 0
05.11.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 2
22.10.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Клермон
0 : 0
30.09.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
2 : 1
24.09.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Клермон
0 : 1
17.09.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 2
03.09.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Клермон
0 : 1
27.08.2023
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
2 : 0
20.08.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Клермон
2 : 4
13.08.2023
Монако
Был в запасе
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