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Baldovino Cimino
Статистика
Baldovino Cimino - статистика
Завершил карьеру
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Козенца
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Фрозиноне
2 : 2
05.04.2025
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Козенца
0 : 3
29.03.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Катанцаро
4 : 0
16.03.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Козенца
1 : 0
07.03.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
1 : 1
02.03.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Козенца
0 : 3
23.02.2025
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Козенца
1 : 0
08.02.2025
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Сампдория
1 : 0
01.02.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Козенца
0 : 1
25.01.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Кремонезе
3 : 1
18.01.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Козенца
2 : 2
12.01.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Сассуоло
2 : 1
29.12.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 1
26.12.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Каррарезе
1 : 0
21.12.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Пиза
2 : 2
01.12.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Козенца
1 : 1
22.11.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Брешиа
2 : 3
09.11.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
03.11.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Реджана 1919
0 : 1
29.10.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
0 : 0
19.10.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Козенца
0 : 2
06.10.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 2
25.08.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Козенца
1 : 0
18.08.2024
Кремонезе
Был в запасе
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