Hakon Butli Hammer - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Hakon Butli Hammer
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hakon Butli Hammer
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олесунн
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|26.11.2023
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|0:3
|Викинг (Ставангер)
|12.11.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Олесунн (Олесунн)
|06.11.2023
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|0:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|28.10.2023
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|5:0
|Олесунн (Олесунн)
|22.10.2023
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|3:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|08.10.2023
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|23.09.2023
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Стабек (Берум)
|03.09.2023
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|27.08.2023
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|20.08.2023
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|5:1
|Олесунн (Олесунн)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|0:2
|ХамКам (Хамар)