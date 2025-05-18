Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009