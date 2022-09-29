Ренато Аугусто - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|25
|1
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|46' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|06.11.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|03.11.2022
|67' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|1' -34'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.10.2022
|1' -46'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|1' -57'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|33' 45'
|29.09.2022
|1' -87'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|19.09.2022
|67' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.09.2022
|60' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.08.2022
|1' -74'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|64' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.08.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|07.08.2022
|66' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|77'
|19.06.2022
|1' -80'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|66' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|1' -69'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|08.06.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|1' -69'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|1' -80'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.05.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.05.2022
|1' -82'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -85'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|55'
|01.05.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|24.04.2022
|46' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)