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    Thibo Baeten - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Thibo Baeten
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 84' - 126' Утрехт 1:2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, Финал за место в ЛК
    114'
    23.05.2024 83' - 90' НЕК 1:2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 28 0 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 84' -126' Утрехт (Утрехт) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    114'
    23.05.2024 83' -90' НЕК (Неймеген) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.05.2024 Был в запасе Волендам (Волендам) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    12.05.2024 1' -46' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    03.05.2024 1' -46' Фортуна (Ситтард) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25.04.2024 1' -69' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:3 Фейеноорд (Роттердам)
    14.04.2024 1' -82' Утрехт (Утрехт) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    07.04.2024 1' -66' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
    04.04.2024 1' -82' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    30.03.2024 1' -87' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    15.03.2024 64' -90' Хераклес (Альмело) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.03.2024 66' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    02.03.2024 67' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    25.02.2024 46' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    17.02.2024 1' -68' Херенвен (Херенвен) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    59'
    11.02.2024 71' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Зволле (Зволле)
    90'
    04.02.2024 69' -90' Витесс (Арнем) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    90' 86'
    28.01.2024 64' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 НЕК (Неймеген)
    21.01.2024 79' -90' Спарта (Роттердам) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    14.01.2024 80' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:3 Аякс (Амстердам)
    16.12.2023 82' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    10.12.2023 64' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 Утрехт (Утрехт)
    03.12.2023 69' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    26.11.2023 87' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    89'
    11.11.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    04.11.2023 87' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 5:1 Витесс (Арнем)
    28.10.2023 65' -90' Алмере Сити (Алмере) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.10.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Спарта (Роттердам)
    07.10.2023 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Хераклес (Альмело)
    30.09.2023 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    27.09.2023 71' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.09.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:0 Фортуна (Ситтард)
    17.09.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    02.09.2023 60' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:2 Херенвен (Херенвен)
    19.08.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:1 Волендам (Волендам)
    13.08.2023 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
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