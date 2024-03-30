Thibo Baeten - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Thibo Baeten
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Thibo Baeten
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|84' - 126'
|Утрехт
|1:2
|Гоу Эхед Иглс
|Нидерланды. Эредивизие, Финал за место в ЛК
|114'
|23.05.2024
|83' - 90'
|НЕК
|1:2
|Гоу Эхед Иглс
|Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|28
|0
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|84' -126'
|Утрехт (Утрехт)
|1:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|114'
|23.05.2024
|83' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|1:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|12.05.2024
|1' -46'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.05.2024
|1' -46'
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.04.2024
|1' -69'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|14.04.2024
|1' -82'
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|07.04.2024
|1' -66'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|04.04.2024
|1' -82'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|30.03.2024
|1' -87'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|15.03.2024
|64' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|08.03.2024
|66' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|02.03.2024
|67' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|25.02.2024
|46' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|17.02.2024
|1' -68'
|Херенвен (Херенвен)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|59'
|11.02.2024
|71' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|90'
|04.02.2024
|69' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|90' 86'
|28.01.2024
|64' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|21.01.2024
|79' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.01.2024
|80' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|16.12.2023
|82' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|10.12.2023
|64' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|Утрехт (Утрехт)
|03.12.2023
|69' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|26.11.2023
|87' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|89'
|11.11.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|04.11.2023
|87' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|5:1
|Витесс (Арнем)
|28.10.2023
|65' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|0:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|07.10.2023
|78' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|27.09.2023
|71' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:0
|Фортуна (Ситтард)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|02.09.2023
|60' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:2
|Херенвен (Херенвен)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:1
|Волендам (Волендам)
|13.08.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)