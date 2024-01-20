Chuca - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Chuca
|Команда
|Расинг де Феррол
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Chuca
|Команда
|Расинг де Феррол
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг де Феррол
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -59'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|2:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|05.05.2024
|1' -70'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|2:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|29.04.2024
|56' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|0:2
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|14.04.2024
|76' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|3:1
|Расинг де Феррол (Феррол)
|25.02.2024
|80' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|18.02.2024
|39' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Бургос (Бургос)
|2:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|20.01.2024
|68' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:3
|Реал Ов (Овьедо)
|13.01.2024
|57' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|25.09.2023
|74' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|27.08.2023
|1' -10'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|20.08.2023
|1' -46'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Расинг де Феррол (Феррол)
|12.08.2023
|1' -61'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Расинг де Феррол (Феррол)