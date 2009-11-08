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    Дарлей - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Дарлей Рамон
    Фамилия Торрес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 декабря 1989 (33 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2009 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
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