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    Рон Влаар - статистика

    Защитник
    Имя Рон
    Фамилия Влаар
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЗ Алкмаар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2020 1' -79' Динамо (Киев) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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