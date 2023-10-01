Уго Гонсалес - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 2003 (20 лет)
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.12.2023
|82' - 90'
|Райо Вальекано
|0:1
|Валенсия
|Испания. Примера, 18 тур
|16.12.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:1
|Барселона
|Испания. Примера, 17 тур
|08.12.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 16 тур
|25.11.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|0:0
|Сельта
|Испания. Примера, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2023
|82' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|08.12.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Сельта (Виго)
|11.11.2023
|70' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Валенсия (Валенсия)
|88'
|05.11.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Гранада (Гранада)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.10.2023
|86' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Валенсия (Валенсия)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|18.08.2023
|82' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|11.08.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)