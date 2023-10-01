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    Уго Гонсалес - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Уго
    Фамилия Гонсалес
    Команда Валенсия
    Состав Молодежный
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.12.2023 82' - 90' Райо Вальекано 0:1 Валенсия Испания. Примера, 18 тур
    16.12.2023 Был в запасе Валенсия 1:1 Барселона Испания. Примера, 17 тур
    08.12.2023 Был в запасе Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 16 тур
    25.11.2023 Был в запасе Валенсия 0:0 Сельта Испания. Примера, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2023 82' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    16.12.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Барселона (Барселона)
    08.12.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    25.11.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Сельта (Виго)
    11.11.2023 70' -90' Реал (Мадрид) 5:1 Валенсия (Валенсия)
    88'
    05.11.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Гранада (Гранада)
    29.10.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    23.10.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:0 Кадис (Кадис)
    07.10.2023 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    01.10.2023 86' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Валенсия (Валенсия)
    27.09.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    23.09.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    27.08.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Осасуна (Памплона)
    18.08.2023 82' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    11.08.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
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