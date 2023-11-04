Федерико Гаттони - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Гаттони
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Гаттони
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.01.2024
|Был в запасе
|Хетафе
|1:3
|Севилья
|Испания. Кубок, 1/8 финала
|07.01.2024
|Был в запасе
|Расинг де Феррол
|1:2
|Севилья
|Испания. Кубок, 1/16 финала
|04.01.2024
|Был в запасе
|Севилья
|0:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 19 тур
|23.12.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|1:0
|Севилья
|Испания. Примера, 4 тур
|19.12.2023
|Был в запасе
|Гранада
|0:3
|Севилья
|Испания. Примера, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.01.2024
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|19.12.2023
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Хетафе (Хетафе)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|26.11.2023
|90' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|5:1
|Альмерия (Альмерия)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Жирона (Жирона)
|21.08.2023
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|4:3
|Севилья (Севилья)
|11.08.2023
|82' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)