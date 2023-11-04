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    Федерико Гаттони - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Федерико
    Фамилия Гаттони
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1999 (24 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.01.2024 Был в запасе Хетафе 1:3 Севилья Испания. Кубок, 1/8 финала
    07.01.2024 Был в запасе Расинг де Феррол 1:2 Севилья Испания. Кубок, 1/16 финала
    04.01.2024 Был в запасе Севилья 0:2 Атлетик Испания. Примера, 19 тур
    23.12.2023 Был в запасе Атлетико 1:0 Севилья Испания. Примера, 4 тур
    19.12.2023 Был в запасе Гранада 0:3 Севилья Испания. Примера, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.01.2024 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    23.12.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Севилья (Севилья)
    19.12.2023 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:3 Севилья (Севилья)
    16.12.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:3 Хетафе (Хетафе)
    09.12.2023 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Севилья (Севилья)
    03.12.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    26.11.2023 90' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Севилья (Севилья)
    04.11.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    07.10.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    29.09.2023 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Севилья (Севилья)
    26.09.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 5:1 Альмерия (Альмерия)
    23.09.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Севилья (Севилья)
    26.08.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Жирона (Жирона)
    21.08.2023 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 4:3 Севилья (Севилья)
    11.08.2023 82' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
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