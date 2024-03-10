Josue Ndenge Kongolo - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Josue Ndenge Kongolo
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Josue Ndenge Kongolo
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|1' -72'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Генк (Генк)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Антверпен (Антверпен)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Генк (Генк)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Генк (Генк)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:1
|Генк (Генк)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:1
|Генк (Генк)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.12.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:0
|Антверпен (Антверпен)