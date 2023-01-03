Нордин Амрабат - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Нордин
|Фамилия
|Амрабат
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наарден
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|77
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Нордин
|Фамилия
|Амрабат
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наарден
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|05.03.2023
|1' - 78'
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|49' 76'
|25.02.2023
|1' - 68'
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 65'
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|23
|7
|3
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|АЕК (Афины)
|05.03.2023
|1' -78'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|49' 76'
|25.02.2023
|1' -68'
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -65'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|45'
|29.01.2023
|1' -70'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|18' 32'
|22.01.2023
|1' -74'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|69'
|15.01.2023
|1' -72'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|55' 51'
|08.01.2023
|1' -81'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|90'
|28.12.2022
|66' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|67'
|13.11.2022
|1' -75'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|40'
|09.11.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2022
|20' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|52'
|30.10.2022
|83' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|16.10.2022
|63' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|90'
|09.10.2022
|80' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|03.10.2022
|70' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|17.09.2022
|65' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|75'
|11.09.2022
|57' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|04.09.2022
|76' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|87'
|27.08.2022
|1' -46'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|1' -89'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)