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    Нордин Амрабат - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Нордин
    Фамилия Амрабат
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Наарден
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 77
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    05.03.2023 1' - 78' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    49' 76'
    25.02.2023 1' - 68' АЕК 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' ПАОК 2:0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 65' АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 23 7 3 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:1 АЕК (Афины)
    05.03.2023 1' -78' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    49' 76'
    25.02.2023 1' -68' АЕК (Афины) 2:0 Астерас (Триполис)
    19.02.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 1' -65' АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    45'
    29.01.2023 1' -70' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    18' 32'
    22.01.2023 1' -74' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    69'
    15.01.2023 1' -72' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    55' 51'
    08.01.2023 1' -81' АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    03.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    90'
    28.12.2022 66' -90' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    67'
    13.11.2022 1' -75' Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    40'
    09.11.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2022 20' -90' Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    52'
    30.10.2022 83' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    16.10.2022 63' -90' АЕК (Афины) 1:0 Атромитос (Перистери)
    90'
    09.10.2022 80' -90' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    03.10.2022 70' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    17.09.2022 65' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    75'
    11.09.2022 57' -90' Панатинаикос (Афины) 2:1 АЕК (Афины)
    04.09.2022 76' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    87'
    27.08.2022 1' -46' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    20.08.2022 1' -89' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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