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    Александр Дерюгин - статистика

    Имя Александр
    Отчество Иванович
    Фамилия Дерюгин
    Команда Динамо Вг
    Состав Основной
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 марта 2004 (19 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2023 1' -46' Оренбург (Оренбург) 2:0 Сочи (Сочи)
    Россия
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