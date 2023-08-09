Александр Дерюгин - статистика
|Имя
|Александр
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Дерюгин
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Александр
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Дерюгин
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2023
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)