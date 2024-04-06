Соломон Агбалака - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Агбалака
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Агбалака
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|1' - 90'
|Иберия 1999
|0:2
|Колхети-1913
|Грузия. Лига Эровнули, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|0:2
|Колхети-1913 (Поти)
|19.05.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|14.05.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:4
|Дила (Гори)
|81'
|10.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -46'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|27.04.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:3
|Торпедо (Кутаиси)
|83'
|19.04.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|0:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|90'
|11.04.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.04.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|1' -83'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|29.03.2024
|46' -90'
|Дила (Гори)
|3:1
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.03.2024
|64' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо (Тбилиси)
|10.03.2024
|73' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)