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    Markus Jensen - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Markus Jensen
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 72' - 90' Виборг 2:1 Оденсе Дания. Суперлига, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 72' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    19.05.2024 67' -90' Оденсе (Оденсе) 2:0 Рандерс (Рандерс)
    16.05.2024 74' -90' Видовре (Видовре) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    10.05.2024 1' -46' Оденсе (Оденсе) 1:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    06.05.2024 80' -90' Вайле (Вайле) 3:2 Оденсе (Оденсе)
    28.04.2024 81' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Видовре (Видовре)
    19.04.2024 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    12.04.2024 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:3 Виборг (Виборг)
    05.04.2024 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    02.04.2024 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:1 Вайле (Вайле)
    17.03.2024 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    10.03.2024 Был в запасе Вайле (Вайле) 0:1 Оденсе (Оденсе)
    03.03.2024 1' -90' Орхус (Орхус) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    25.02.2024 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:3 Брондбю (Бреннбю)
    16.02.2024 Был в запасе Виборг (Виборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    03.12.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    26.11.2023 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 0:1 Оденсе (Оденсе)
    12.11.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:2 Видовре (Видовре)
    02.10.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    24.09.2023 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    18.09.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:3 Силькеборг (Силькеборг)
    01.09.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Вайле (Вайле)
    20.08.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Орхус (Орхус)
    11.08.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
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