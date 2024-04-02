Markus Jensen - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Markus Jensen
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Markus Jensen
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|72' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|19.05.2024
|67' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:0
|Рандерс (Рандерс)
|16.05.2024
|74' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.05.2024
|1' -46'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.05.2024
|80' -90'
|Вайле (Вайле)
|3:2
|Оденсе (Оденсе)
|28.04.2024
|81' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Видовре (Видовре)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|02.04.2024
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:1
|Вайле (Вайле)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|03.03.2024
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Вайле (Вайле)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|11.08.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)