Filip Damjanović - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Filip Damjanović
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Filip Damjanović
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|Был в запасе
|Коньяспор
|1:3
|Галатасарай
|Турция. Суперлига, 38 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:3
|Галатасарай (Стамбул)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Кайсериспор (Кайсери)
|2:2
|Коньяспор (Конья)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|3:0
|Самсунспор (Самсун)
|06.05.2024
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|0:0
|Фенербахче (Стамбул)
|27.04.2024
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:0
|Коньяспор (Конья)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|0:2
|Аланьяспор (Аланья)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Касымпаша (Стамбул)
|0:2
|Коньяспор (Конья)
|03.04.2024
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:3
|Трабзонспор (Трабзон)
|09.03.2024
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:2
|Адана Демирспор (Адана)
|03.03.2024
|1' -90'
|Пендикспор (Стамбул)
|0:2
|Коньяспор (Конья)
|24.02.2024
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|Хатайспор (Антакья)
|19.02.2024
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:0
|Коньяспор (Конья)
|11.02.2024
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:0
|Анкарагюджю (Анкара)
|03.02.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:0
|Коньяспор (Конья)
|28.01.2024
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:3
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)