Adedire Mebude - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Adedire Mebude
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Adedire Mebude
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|10.04.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|5:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|05.03.2024
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.03.2024
|82' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|17.02.2024
|58' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.02.2024
|86' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)