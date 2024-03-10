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    Adedire Mebude - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Adedire Mebude
    Команда Бристоль Сити
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 4:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    27.04.2024 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    20.04.2024 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    13.04.2024 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    10.04.2024 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 5:0 Блэкберн (Блэкберн)
    06.04.2024 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    01.04.2024 Был в запасе Плимут Аргайл (Плимут) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.03.2024 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Лестер (Лестер)
    16.03.2024 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    10.03.2024 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Суонси (Суонси)
    05.03.2024 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    02.03.2024 82' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    24.02.2024 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    17.02.2024 58' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    13.02.2024 86' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    10.02.2024 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
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