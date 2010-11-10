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    Натан Экклстон - статистика

    Нападающий
    Имя Натан
    Фамилия Экклстон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Вест Хэм (Лондон)
    10.11.2010 80' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
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