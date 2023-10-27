Johan Meyer - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Johan Meyer
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Johan Meyer
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|0:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|20.05.2024
|88' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|15.05.2024
|65' -90'
|Вайле (Вайле)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|10.05.2024
|90' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:1
|Рандерс (Рандерс)
|26.04.2024
|77' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|21.04.2024
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|74'
|10.03.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|27.10.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|22.10.2023
|83' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Рандерс (Рандерс)
|06.08.2023
|84' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|4:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)