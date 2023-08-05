Florian Le Joncour - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Florian Le Joncour
|Команда
|Эльверсберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Florian Le Joncour
|Команда
|Эльверсберг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|21.01.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|22'
|09.12.2023
|10' -31'
|Гент (Гент)
|4:0
|Моленбек (Моленбек)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.09.2023
|1' -40'
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|23.09.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|16.09.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.09.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Моленбек (Моленбек)
|20.08.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|7:1
|Моленбек (Моленбек)
|05.08.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)