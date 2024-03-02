Uroš Lazić - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Uroš Lazić
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Uroš Lazić
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|04.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|13.04.2024
|1' -72'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:1
|Слован (Либерец)
|07.04.2024
|46' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|60'
|31.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Спарта (Прага)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Карвина (Карвина)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)