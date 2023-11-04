Jordan Davies - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Jordan Davies
|Команда
|Рексхэм
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jordan Davies
|Команда
|Рексхэм
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рексхэм
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|07.01.2024
|90' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|03.12.2023
|88' -90'
|Рексхэм (Рексхэм)
|3:0
|Йовил (Йовил)
|04.11.2023
|82' -90'
|Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд)
|1:2
|Рексхэм (Рексхэм)
|90'