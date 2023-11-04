James Maxwell - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|James Maxwell
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|James Maxwell
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Донкастер Роверс
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -70'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|59'
|14.11.2023
|92' -126'
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|1:2
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|04.11.2023
|76' -90'
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|2:2
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)