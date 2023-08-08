Hiram Boateng - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Hiram Boateng
|Команда
|Мэнсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hiram Boateng
|Команда
|Мэнсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мэнсфилд Таун
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2023
|59' -90'
|Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд)
|0:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|26.09.2023
|1' -90'
|Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд)
|2:2
(3:1)п
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|08.08.2023
|46' -90'
|Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд)
|2:0
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|55'