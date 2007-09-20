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    Оливер Ренард - статистика

    Вратарь
    Имя Оливер
    Фамилия Ренард
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 мая 1979 (43 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2007 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Стандард (Льеж)
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