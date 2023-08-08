Karoy Anderson - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Karoy Anderson
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Karoy Anderson
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.06.2024
|1' - 90'
|Доминика
|0:2
|Ямайка
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|06.06.2024
|46' - 90'
|Ямайка
|1:0
|Доминиканская Республика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|46' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:1
|Чарльтон (Чарльтон)