Oisin Gallagher - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Oisin Gallagher
|Команда
|Дроэда Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Oisin Gallagher
|Команда
|Дроэда Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.06.2024
|1' - 90'
|Слайго Роверс
|2:1
|Дроэда Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
|12'
|31.05.2024
|1' - 86'
|Дроэда Юнайтед
|0:2
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
|23.05.2024
|63' - 90'
|Уотерфорд
|4:2
|Дроэда Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:0
(2:3)п
|Линкольн (Линкольн)
|08.08.2023
|82' -90'
|Ноттс Каунти (Ноттингем)
|0:2
|Линкольн (Линкольн)