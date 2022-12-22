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    Джордан Хендерсон - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Джордан
    Фамилия Хендерсон
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 78' Ливерпуль 7:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур
    75'
    01.03.2023 79' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    68'
    21.02.2023 1' - 73' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 60' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 1' - 80' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2022 57' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
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