Джордан Хендерсон - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Хендерсон
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Хендерсон
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 78'
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|75'
|01.03.2023
|79' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|68'
|21.02.2023
|1' - 73'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 60'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|1' - 80'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|57' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)