Anton Hlushchenko - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Anton Hlushchenko
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Anton Hlushchenko
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|19.05.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Оболонь (Киев)
|11.05.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:3
|Минай (Минай)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:5
|Динамо (Киев)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|02.08.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)