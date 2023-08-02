Максим Батраков - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Батраков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Батраков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|74' -90'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)